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Aziz Nesin öykülerinden uyarlanan "Mucize Aynalar" filminin galası yapıldı

Aziz Nesin öykülerinden uyarlanan "Mucize Aynalar" filminin galası yapıldı

Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı "Mucize Aynalar" adlı sinema filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

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Kanyon Paribu Cineverse'te gerçekleştirilen filmin gala etkinliği öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Tolga Örnek, senaryosunu 3 sene önce yazmaya başladığı filmin biraz fütüristtik, biraz absürt, biraz da kara komedi olduğunu söyledi.

Filmin oyuncu kadrosunda çok iyi isimlerin yer aldığını dile getiren Örnek, "Hepsi çalışmak istediğim, işlerini çok beğendiğim oyuncular. Hepsi de zaten Aziz Nesin'e gönülden onun ruhuna bağlı, ona saygı duyan insanlar. Herkes de proje Aziz Nesin'den olduğu için severek, koşarak geldi ve çok iyi oldu." dedi.

"Çok iyi bir set zamanı geçirdik"

Oyuncu Cengiz Bozkurt, bir Aziz Nesin hikayesi içinde bulunmaktan ve böyle bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok iyi bir set zamanı geçirdik. Hem teknik ekibimize hem bütün değerli oyuncu arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Filmde bir mucidi oynadığına işaret eden Bozkurt, "O mucit de aslında Aziz Nesin'in ne kadar öngörülü bir yazar olduğunu tekrar ortaya çıkaracak, filmi izlediğimizde göreceksiniz." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, içinde olmakla gurur duyduğu bir iş olduğunu vurgulayarak, "Ben galalardan önce filmlerimi hiç izlemem ama ilk defa hayatımda bu filmi galasından önce gördüm. Seyirciyi çok güzel, çok gülecekleri, gerçekten çok yakın hissedecekleri bir film bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Ekibin parçası olduğum için çok mutluyum"

Oyuncu Boran Kuzum da ekibin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu, filmi çok beğendiğini, seyircinin çok güzel zaman geçireceğini düşündüğünü dile getirdi.

Filmde bir ambulans şoförünü oynayan Kuzum, "Özellikle bu coğrafyada bütün gençlerin hayalleri var ama o hayallere ulaşmak o kadar da kolay değil. Bu hayallere giden yolda birçok fedakarlık yapmak gerekiyor ve hayallere ulaşırken de aslında hayatı idame ettirme gibi bir kaygımız da olduğu için başka meslekler yapmak durumunda kalıyoruz. Kerim de öyle bir karakter." dedi.

Oyuncu Zerrin Sümer ise senaryoyu üç kere okuduğunu belirterek, "Her okuyuşumda güldüm, sonra 'Sen deli misin kızım üç kere okuduğun şeye neden gülüyorsun?' dedim. Ümit ediyorum muhakkak daha fazla güleceğim içeride. Hani bunu illa etkilemek için söylemiyorum ama çok güzel bir iş olduğuna eminim." diye konuştu.

Film hakkında

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat yer alıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin ortak yapımcıları arasında senaryosunu yazan ve yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri de bulunuyor.

Film, hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktan hayatlarını yaşayamayan insanların hikayesini konu ediyor.

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