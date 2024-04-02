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Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin ramazanın son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince de artırılarak, etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'na günler kala gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Fahiş fiyatlar konusunda uyarının da yer aldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın internet sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, işletmelerin, mevzuata uyum sağlama ve vatandaşları mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğinin altı çizilerek, "Aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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