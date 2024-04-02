BIST 9.158
DOLAR 32,23
EURO 34,62
ALTIN 2.339,78
HABER /  SPOR

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Abone ol

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'da 1964 askeri darbesinde hayatını kaybedenler anıldı
Brezilya'da 1964 askeri darbesinde hayatını kaybedenler anıldı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Aziz Nesin öykülerinden uyarlanan "Mucize Aynalar" filminin galası yapıldı
Aziz Nesin öykülerinden uyarlanan "Mucize Aynalar" filminin galası yapıldı
İran’da, Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı protesto edildi
İran’da, Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı protesto edildi
Otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı
Otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize'de Karadağ'ı konuk edecek
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize'de Karadağ'ı konuk edecek
AK Parti nasıl oy kaybetti? Dördüncü neden olarak gösterildi Hakan Bayrakçı örneğini anlattı
AK Parti nasıl oy kaybetti? Dördüncü neden olarak gösterildi Hakan Bayrakçı örneğini anlattı
CHP lideri Özgür Özel seçim sonrası konuştu! Erken seçim, Tunç Soyer sözleri dikkat çekti
CHP lideri Özgür Özel seçim sonrası konuştu! Erken seçim, Tunç Soyer sözleri dikkat çekti
"Narkoçelik-10" operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 250 kişi yakalandı!
"Narkoçelik-10" operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 250 kişi yakalandı!
Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi
Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi
Erdoğan, 7 Bakan'ın istifasını isteyecek! Seçimin faturası onlara mı kesildi? Olay kulis sızdı
Erdoğan, 7 Bakan'ın istifasını isteyecek! Seçimin faturası onlara mı kesildi? Olay kulis sızdı