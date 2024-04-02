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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

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Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00’de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Fatih Karagümrük, topladığı 30 puanla 18. sırada bulunuyor. Maçtan galibiyetle ayrılarak düşme hattından kurtulmayı hedefleyen İstanbul temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Federico Ceccherini ile sarı kart cezalıları Levent Mercan ve Dimitrios Kourbelis müsabakada forma giyemeyecek.

Son 2 maçını kaybeden Sivas temsilcisi ise ligde aldığı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

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