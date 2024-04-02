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İBB Meclisi üye sayıları açıklandı: CHP 184, AK Parti 130

İBB Meclisi üye sayıları açıklandı: CHP 184, AK Parti 130

Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. İmamoğlu, yüzde 51.14 oranında oy alarak yeniden İBB Başkanı oldu. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 184, AK Parti’nin ise 130 üyesi olduğunu açıkladı.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oranında oy alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından gözler İBB Meclisi’ndeki dağılıma yöneldi.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Meclisi’ndeki üye sayılarını açıkladı. Ongun, “31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AK Parti: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun.” dedi.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

“31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun.”

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