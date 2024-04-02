Beylikdüzü'nde uyuşturucu üretilen villadan 1 kişi tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, sera haline getirilen bir odasında uyuşturucu üretimi yapılan villaya düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti suçlarının önlenmesi, suç organizasyonlarının deşifre edilerek yok edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Bağcılar'da gerçekleştirilen saha ve istihbari araştırmalar neticesinde, sokaklarda satılmaya çalışılan uyuşturucu maddelerin Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki bir villadan temin edildiği belirlendi.

Villaya operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler T.B. (40) ve M.Y'yi (42) gözaltına aldı.

Adresteki aramada, havalandırma, ışıklandırma ve sıcaklık ölçüm cihazlarının bulunduğu sera haline getirilmiş odada 295 kök marihuana bitkisi ile fide yetiştirmek için kullanılan özel toprak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.