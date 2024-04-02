CHP ile DEM'in akıl oyunu! Milliyetçi seçmen ile DEM seçmeni nasıl aynı potada birleşti?

Milliyetçi İYİ Parti seçmeni nasıl oldu da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçlanan DEM Parti ile aynı yana gelip İmamoğlu'na oy verdi? SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, merak edilen soruya cevap verdi.

Abone ol

CNN Türk ekranlarında 31 Mart yerel seçimleri değerlendirildi. CHP İBB adayı İmamoğlu, DEM ve İYİ Parti oylarının ezici çoğunluğunu aldı.

DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarını değerlendirdiği ilk açıklamasında "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" dedi.

Sandıkta CHP-DEM işbirliğini anlatan bu açıklamalar yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun arkasında saf duran DEM kadar İYİ Parti seçmeninin kendi adayını yüzde 1'in altına indirmesi de çok konuşuldu.

İstanbul'da yüzde 8-10 potansiyel oyu olan DEM ile yüzde 6-8 oyu olan İYİ Parti seçmeninin, Ekrem İmamoğlu'na oy vermede nasıl birleştiğini kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı.

Kurnaz plan

Bayrakçı, akıl oyununu Kandil'in açık açık "destekliyoruz" dememesi ve DEM'in aday çıkarmasının, milliyetçi İYİ Parti seçmenini bu seçimde rahatsız etmemesiyle açıkladı.

DEM ve İYİ Parti seçmeninin seçime 30-40 gün kala İstanbul'da oylarının 4 aralığında olduğunu bulduklarını belirten Bayrakçı, bu oyların nasıl 2'lere 1'lerin altına indiğini böyle anlattı:

"Aday çıkarıyoruz" dediler

"Gerek İstanbul'da gerek ittifakın olduğu başka illerde çok kurnazca bir plan yapılmış. Başta da söyledim bunu. Sonucu olur bunun dedim. Akıl oyunu şuydu. Kandil çıkıyor biz karar verdik destekliyoruz. DEM çıkıyor biz felan yerde destekliyoruz. Bunlar açıklandığı zaman sonuçları görüyorduk. Bu sefer öyle olmadı. Aday çıkarıyoruz dediler.

"Seçimin kaderini milliyetçi seçmen tayin ediyor"

Siz dolayısıyla milliyetçi seçmenden oy alabilmek için muhalefet olarak. Son 40 yıldır seçimin kaderini milliyetçi seçmen tayin ediyor. Muhafazakar değil, sosyalist değil, Atatürkçü değil. Hepsinin oy verdiği yer bellidir. Milliyetçi seçmeni küstürerek ya da kazanmadan işiniz zordur. Kaldı ki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milliyetçi seçmen ağırlıklı olarak Erdoğan'a oy verdiler.

"DEM ceketini assa 8-10 alır İstanbul'da"

Bu sefer Kandil açıklama yapmadı. DEM destekliyoruz demedi. Desteklemiş ki bir aldı iki aldı. Bu plan çok kurnazcaydı anlattım. DEM'in oyu bu mu? DEM ceketini assa 8-10 alır İstanbul'da. İYİ Parti yüzde 1 aldı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 6'sı 7'si milliyetçi seçmendir. Merkez sağ seçmendir. Merkez sağ seçmen açık ayan beyan DEM ittifakından rahatsız olmadı. 5 puanı konuşuyoruz. İYİ Parti seçmeni İmamoğlu'na verdi. Kurnazlık dediğim bu. İkisini birden nasıl alırsınız."