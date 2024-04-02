ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor​​​​​​​

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu. Tellere rağmen sınırı geçmeye çalışan göçmenler nehir kenarında kamp kurdu.Abone ol
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu. Tellere rağmen sınırı geçmeye çalışan göçmenler nehir kenarında kamp kurdu.