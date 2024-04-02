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Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü!

Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Kumköy Mahallesi'nde muhtar adaylarına oy vermeyle ilgili akrabalar Y.A. (68) ile Mustafa A. (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, belinden çıkardığı silahla Mustafa A'ya ateş etti.

Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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