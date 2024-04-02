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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde;

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!

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