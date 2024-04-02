"Spor salonlarındaki enfeksiyon riskine" karşı uyarı

Altınbaş Üniversitesi, ortak kondisyon ve egzersiz aletlerinde birikmiş mikropların, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında büyük risk oluşturduğu konusunda uyarılarda bulundu.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, spor sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülse de kış aylarında havaların gittikçe soğumasıyla birlikte açık alanlarda yapılan spor yerini salonlara bırakıyor. Sağlıklı yaşam, zayıflamak veya formda kalmak için kış aylarında gidilen kapalı spor salonları bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Özellikle ortak kondisyon ve egzersiz aletlerinde birikmiş mikroplar, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında büyük risk oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle spor salonları başta olmak üzere sauna gibi ortak kullanım alanlarının dikkat edilmediği takdirde mikropların yayılmasında etkili olduğunu ve özellikle gençler arasında ateş, öksürük ve hırıltılı solunum şikayetleri ile kendini gösteren hastalıkların yeterli havalandırma ve hijyen şartlarına uygun olmayan spor salonları, sauna gibi kapalı ortamlardan kaynaklanabileceğini belirtti.