Yargıtay Başkanı 12. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçim süreci devam ediyor. 3 adayın katıldığı 12. tur oylamasında da salt çoğunluk sağlanamadı.

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Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü seçim süreci devam ediyor.

Gerçekleşen 11 turda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması gerçekleştirildi.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.