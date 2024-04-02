Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Hürriyet Mahallesi'nde A.S, Y.D, T.G. ve F.B'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Zanlılar, "uyarıcı veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.