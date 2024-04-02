BIST 9.177
DOLAR 32,19
EURO 34,62
ALTIN 2.341,85
HABER /  GÜNCEL

TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'da 1850 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Abone ol

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Elşen Selimzade, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA'nın 30 yılda Azerbaycan'da yaklaşık 1300 faaliyet gerçekleştirdiğini bildirdi.

Özçelik, TİKA'nın ramazanda tüm dünyada iftar programları düzenlediğini ve ihtiyaç sahiplerine yardım yaptığını belirterek, "Azerbaycan'da da içerisinde temel gıda ürünleri bulunan 1850 koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kolileri savaş mağdurları, göçmenler, Ahıska Türkleri ve dar kesimli bireylere dağıtacağız. Dağıtımı STK temsilcilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz ki yerine ulaşsın." dedi.

TİKA'nın hazırladığı gıda paketleri, törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya, UNRWA'ya yardımları yeniden başlatacak
Japonya, UNRWA'ya yardımları yeniden başlatacak
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi toplantı için nefesler tutuldu! İşte olası kararlar
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi toplantı için nefesler tutuldu! İşte olası kararlar
İstanbul'da 11 ilçe AK Parti'den CHP'ye geçti! 16 belediye başkanı yerini korudu
İstanbul'da 11 ilçe AK Parti'den CHP'ye geçti! 16 belediye başkanı yerini korudu
Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi
Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi
Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Batman'da DEM Parti hüsrana uğradı: 5 ilçeyi kaybetti!
Batman'da DEM Parti hüsrana uğradı: 5 ilçeyi kaybetti!
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Cinayetten 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Cinayetten 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı