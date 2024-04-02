TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'da 1850 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

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Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Elşen Selimzade, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA'nın 30 yılda Azerbaycan'da yaklaşık 1300 faaliyet gerçekleştirdiğini bildirdi.

Özçelik, TİKA'nın ramazanda tüm dünyada iftar programları düzenlediğini ve ihtiyaç sahiplerine yardım yaptığını belirterek, "Azerbaycan'da da içerisinde temel gıda ürünleri bulunan 1850 koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kolileri savaş mağdurları, göçmenler, Ahıska Türkleri ve dar kesimli bireylere dağıtacağız. Dağıtımı STK temsilcilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz ki yerine ulaşsın." dedi.

TİKA'nın hazırladığı gıda paketleri, törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.