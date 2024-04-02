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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti

CHP heyeti, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, İl Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçesi sundu. Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Hatay'a geldiklerini söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Gökçen, şöyle konuştu:

"Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi ve aynı zamanda itirazların sürmesi, doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. İtiraz süreci devam eden bir süreç ama şimdiye kadar partili avukatlarımız, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz ve milletvekillerimiz süreci yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. İtiraz süreci boyunca biz bu başvuruların hepsini takip etmeye devam edeceğiz."

İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını ifade eden Gökçen, "3 bin 900'lerden gelen bir fark, itirazlarımız sonucunda 3 bin 287'ye kadar düşmüş durumda. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, çöpe gitmesine, hukuksuzlukla, usulsüzlükle ya da söylendiği gibi soru işaretleriyle ve şüpheyle karşıladığımız valinin 'görevimizin başındayız' fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla, bazı yıldırma çalışmalarıyla, Hatay'ın iradesinin bir şekilde gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da partisinin ülke genelinde seçim zaferi yaşadığını, bunu Hatay'la taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş ise seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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