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Yargıtay Başkanlığı seçiminin 13. turunda da sonuç çıkmadı!

Yargıtay Başkanlığı seçiminin 13. turunda da sonuç çıkmadı!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 13. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 12 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 13. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 103, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken, oylardan 12'si geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 14. tur oylamayla yarın devam edilecek. Yarın yapılacak 14. tur oylamaya Kerkez ve Şentürk katılabilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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