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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.188,03 puana çıktı.

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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,49 puan artışla 9.188,03 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,89 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü enflasyon, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleriyle dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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