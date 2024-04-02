BIST 9.167
DOLAR 32,16
EURO 34,61
ALTIN 2.332,17
HABER /  EKONOMİ

Son dakika! TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son dakika! TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" açıklaması yaptı. 

Abone ol

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, TBB’de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmelerin oluşturduğu kaydedildi.

"2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyon tesis edilecek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi.

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

 "TCMB ile iletişim çok iyi bir düzeyde"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Patlamanın ardından yangın çıkan villa! Vahşet ortaya çıktı, bodrumda bulundu
Patlamanın ardından yangın çıkan villa! Vahşet ortaya çıktı, bodrumda bulundu
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Partiler en çok oyu nerede aldı?
Partiler en çok oyu nerede aldı?
75 belediye kadın başkanlara emanet!
75 belediye kadın başkanlara emanet!
Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle kavga çıktı, 3 kişi yaralandı!
Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle kavga çıktı, 3 kişi yaralandı!
Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi!
Trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi!
Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak
Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak
Ukrayna'da cephe hattından çıkarılan cesetlerin kimlikleri araştırılıyor
Ukrayna'da cephe hattından çıkarılan cesetlerin kimlikleri araştırılıyor
Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi