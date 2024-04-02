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Patlamanın ardından yangın çıkan villa! Vahşet ortaya çıktı, bodrumda bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Patlamanın ardından yangın çıkan villa! Vahşet ortaya çıktı, bodrumda bulundu

 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villanın bodrum katında çıkan yangında öldüğü belirlenen M.Ş'nin cinayete kurban gittiği belirlendi.

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İnkaya Mahallesi'ndeki villanın bodrum katında çıkan yangında Ali Vurgun alevler arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kıyafetleri alev alan Ali Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. Vurgun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Vurgun'un M.Ş'ye ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 Cinayet olduğu belirlendi

Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.

Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini M.Ş'nin rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada M.Ş'yi bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.

Ali Vurgun'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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