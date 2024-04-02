BIST 9.162
DOLAR 32,22
EURO 34,66
ALTIN 2.345,24
HABER /  SEÇİM

Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle kavga çıktı, 3 kişi yaralandı!

Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle kavga çıktı, 3 kişi yaralandı!

Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Denizgölü köyünde muhtarlık seçimini A.Y'nin kazanması sonrası, diğer aday A.T. ile yakınları, köydeki bazı vatandaşlarla tartıştı.

İlçe merkezindeki Yüzüncü Yıl Caddesi'nde karşılaşan tarafların yakınları arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada, sopa darbesi alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi!
Trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi!
Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak
Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak
Ukrayna'da cephe hattından çıkarılan cesetlerin kimlikleri araştırılıyor
Ukrayna'da cephe hattından çıkarılan cesetlerin kimlikleri araştırılıyor
Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
DİSK'ten 1 Mayıs için 'Taksim' çağrısı
DİSK'ten 1 Mayıs için 'Taksim' çağrısı
TFF'den Togay Bayatlı için başsağlığı mesajı
TFF'den Togay Bayatlı için başsağlığı mesajı
Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü
Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 13. turunda da sonuç çıkmadı!
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 13. turunda da sonuç çıkmadı!
Hafif yan yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı
Hafif yan yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı