Partiler en çok oyu nerede aldı?

Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre hangi partinin nerede en çok oy aldığı belli oldu.

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AK Parti'nin, en çok oy aldığı yer, Siirt'in Tillo ilçesi. AK Parti Tillo'da yüzde 76,81 oy aldı. AK Parti'nin, en çok oy aldığı yer, Siirt'in Tillo ilçesi. AK Parti Tillo'da yüzde 76,81 oy aldı.

MHP'nin en çok oy aldığı yer ise yüzde 70,14 ile Kayseri'nin Özvatan ilçesi oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesi DEM Parti'nin, Konya'nın Yalıhüyük ilçesi Yeniden Refah Partisi'nin, Isparta'nın Gelendost ilçesi İYİ Parti'nin, Sivas'ın Şarkışla ilçesi ise Büyük Birlik Partisi'nin en çok oyu aldığı yerler oldu.