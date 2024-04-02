İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yangınla ilgili, Adalet Bakanlığı 3 savcı görevlendirdi.

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 29 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'daki yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildiğini bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Erdoğan, Gayrettepe'deki yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş'taki yangına ilişkin olay yerinde incelemede bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki yangın çıkan binanın bulunduğu yere geldi.

Burada inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yangının çıkış nedeninin idari olarak inceleneceğini, savcılık tarafından gereken sürecin başlatıldığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını hatırlatan İmamoğlu, "Yapının güvenliğiyle ilgili süreci arkadaşlarım inceletiyorlar. Şu anda teknik arkadaşlar buraya sevk edildi. Statü güvenliğine herhangi bir zarar verilmiş mi verilmemiş mi bakılacak. Ona göre gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız." diye konuştu.

İmamoğlu, yapının eski olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınla ilgili tabii şu anda hiçbir sorun yok, söndürüldü, kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Personelimiz burada. Umut ederim daha fazla can kaybı olmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Temennimiz daha fazla can kaybı haberi almamak. Şu anda süreci takip ediyoruz. Burada ilerleyen zaman diliminde bir gelişme olursa da sizlerle paylaşırız. Yangın çıkan katta çok miktarda inşaat ve yapı malzemesinin dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız ve diğer yetkili arkadaşlar iletti. Dolayısıyla bir enkazın altından bir insanımıza daha ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız bilemiyoruz. Umarım daha fazlası olmaz. Hepimizin başı sağ olsun."

İmamoğlu, binanın 1987'de ruhsat verilen bir gece kulübü olduğunu vurgulayarak, "En son itfaiye raporu 2016'da veriliyor. 2018'de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda. Yapının statik güvenliği ile ilgili arkadaşlarım da burada inceleme yapıyor. Ona göre gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel'den İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hebasından paylaştığı mesajda, "İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan ve yüreklerimizi acıtan yangında yaşamını yitiren 25 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.