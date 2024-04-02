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İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

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İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

İSTANBUL Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

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İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

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İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin kaldırıldığı hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

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İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar

Ekiplerin çalışması devam ediyor. 

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