İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, dehşete düşüren fotoğraflar
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İSTANBUL Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.
Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.
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Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin kaldırıldığı hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.
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Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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