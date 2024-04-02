BIST 9.132
DOLAR 32,08
EURO 34,59
ALTIN 2.335,31
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında deniz bisikletiyle yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Deniz bisikletindeki 1 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli de yakalandı.

Durdurulan başka bir lastik botta ise aralarında çocukların da olduğu 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı
İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı
Mustafa Sarıgül'den seçim sonucu değerlendirmesi
Mustafa Sarıgül'den seçim sonucu değerlendirmesi
Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni
Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti!
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Parti'ye geçti
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Parti'ye geçti
31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu
31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu
Antalya'da silahla vurulan kişi hastanede öldü
Antalya'da silahla vurulan kişi hastanede öldü