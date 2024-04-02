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Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda kent merkezinde S.T, A.C, E.Ş, R.P ile İ.Ç. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.Kullanılan kazma ve küreklere el koyan ekipler ayrıca şüphelilerin yanlarında, üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu mermer parçası buldu. Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.

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