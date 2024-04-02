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Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi

Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle birlikte gerileyerek 65 bin doların altına düştü.

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Fed’in haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin azalması ve takvime yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Fiyatında bugün TSİ 16.40 itibarıyla son 24 saatte yüzde 7,4’ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 64 bin 712 dolar seviyesine geriledi.

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