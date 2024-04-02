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İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi

İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi.

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Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek.

'Rezervasyonun artacağını düşünüyorum"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde 1,5 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade eden Öztürk, "Bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Kuşadası'nda 560, İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 gemi bugünden rezervasyonlarını yapmış durumdalar. Rezervasyonun artacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 2024'ü çok rahat bir şekilde 2 milyon yolcuyla kapatırız." dedi.

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