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Netanyahu’dan saldırı açıklaması: “Savaş zamanında böyle şeyler olur”

Netanyahu’dan saldırı açıklaması: “Savaş zamanında böyle şeyler olur”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Deir el-Balah'ta “World Central Kitchen (WCK)” adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef alan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "kasıtsız” ve “trajik” olarak tanımlayarak, “Savaş zamanında böyle şeyler olur” dedi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Deir el-Balah'ta “World Central Kitchen (WCK)” adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti.

Olaydan saatler sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 görevlisi hayatını kaybettiği saldırıyı “kasıtsız” ve “trajik” olarak tanımlayarak, “Savaş zamanında böyle şeyler olur” ifadesini kullandı. Soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekleyen İsrail Başbakanı, yetkililerin saldırıyı derinlemesine incelediğini ve bir daha yaşanmaması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Netanyahu, “Ne yazık ki dün kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'ndeki masum insanları yanlışlıkla vurduğu trajik bir olay yaşandı. İlgili taraflarla temas halindeyiz ve bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

IDF Sözcüsü Daniel Hagari, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı. Saldırıyı kabul eden Hagari, açıklamasında saldırının tüm şartlarını henüz tam olarak bilmediklerini bildirdi. Hagari, bugün yayınladığı görüntü ile WCK kurucusu Jose Andres ile konuştuklarını ve başsağlığı dilediğini ifade etti.

Yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın ilk sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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