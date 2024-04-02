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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Gazeteci Fuat Uğur: Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasında neden rahattı?

31 Mart yerel seçimleri sonrası balkon konuşması yapan ve beklediği sonucu alamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahat tavrı, gazeteci Fuat Uğur'un dikkatini çekti. Uğur, yazdığı köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Türkiye'nin aylardır beklediği 31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Birçok belediyenin AK Parti'den CHP'ye geçmesi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi 1. parti olarak öne çıktı. Seçim sonuçlarının yavaş yavaş kesinleştiği dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti merkez binası önünde bir balkon konuşması gerçekleştirdi. Seçimlerin istedikleri sonuçta bitmediğini ve 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan’ın rahat tavrı ise gazeteci Fuat Uğur’un dikkatini çekti.

Fuat Uğur, yazdığı köşe yazısında “Böyle kallavi ve sert bir seçim yenilgisinin ardından doğrusu Cumhurbaşkanı’ndan bir açıklama bekliyordum ama bunun seçim zaferlerinden alışıldığı üzere balkon hitabeti olabileceğine ihtimal vermemiştim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan demokrasiyi ve seçmen iradesini öne çıkaran müthiş bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın önceki geceki, altını çizdiğim şu sözlerini herkes hafızasına kazımalı. Dediğim gibi, bu tarihi bir konuşmadır ve aslında CHP başta muhalif partilerin hep ihanet ettikleri DEMOKRASİMİZE SAYGI DURUŞUDUR adeta” ifadelerini kullandı.

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