'Ekonomi' anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! En önemli sorun ne?

Asal Araştırma'nın Türkiye ekonomisine yönelik 26 ilde yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Vatandaşların büyük bir bölümü "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna 'Ekonomi ve enflasyon' cevabını verdi.

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Asal Araştırma 9-17 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapılan "Türkiye Siyasi Gündemi Mart ayı Araştırması"nı sonuçlarını yayınladı. "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildiği ankette, katılımcıların büyük bir bölümünün seçimlerinde en büyük etkeni olan ekonomi ve enflasyon cevabını verdiği görüldü.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ

Ankette katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya vatandaşların çok büyük bir bölümü yüzde 66.5 oranıyla "ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı" cevabını verdi.

Vatandaşların ankette şu şekilde cevap verdi;

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%66.5

İşsizlik:%6.9

Eğitim:%3.2

Mülteciler:%2.5

Adalet: %2.4

Deprem/Kentsel dönüşüm:%2.2

Terör/Güvenlik:%2.0

Demokrasi:%1.4

Kürt sorunu:%1.1

Tarım:%1.0

Her şey sorun:%5.0

Sorun yok:%2.0

Diğer:%2.2

Fikrim yok:%1.6

EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32.3'ü gıda ürünleri fiyatlarındaki artış yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.5 ile "Kira, araç ve konut fiyatlarındaki artış" cevabını verenler takip ederken üçüncü sırada ise "akaryakıt fiyatlarındaki artış" cevabı verildi.

Ankette verilen cevaplar sırasıyla şu şekilde oldu;

Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %32.3

Kira, araç ve konut fiyatlarındaki artış: %10.5

Akaryakıt fiyatlarındaki artış: %10.0

Enflasyonun yüksekliği: %8.2

Doğalgaz, elektrik ve su fiyatlarının yüksekliği: %8.0

Faizlerin yüksekliği: %7.0

Ekonomi yönetimi:%6.8

Vergide adaletsizlik: %5.0

Türk Lirasının değer kaybetmesi:%4.2

Cari açık: %2.6

Kamuda israf: %1.5

Dış borç miktarının yüksekliği:%0.8

Diğer:%1.6

Fikrim yok:%1.5



TÜRKİYE'NİN YÜZDE 4'Ü "HİÇ ETKİLENMEDİM" DEDİ

Ankette katılımcılara, "Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 50.4'ü bu soruya "Ekonomik olarak daha kötü durumdayım", yüzde 26.0'sı "Kendimi/Ailemi geçindiremedim", yüzde 5.2'si "İşsiz kaldım", yüzde 4.0'ı "Hiç etkilenmedim/hatta para kazandım" yüzde 8.6'sı "diğer" ve yüzde 5.8'i "fikrim yok" yanıtını verdi.

"SORUNU ÇÖZECEK PARTİ"DE SEÇMEN AK PARTİ'DEN YANA

ASAL Araştırma'nın anketine katılan kişilere Türkiye'nin sorunlarından sonra "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 24.5'i tercihini AK Parti'den yana kullanırken, yüzde 17.5'lik kesim de Hiçbiri'den demeyi tercih etti.

İşte vatandaşın cevapları;

AK Parti:%24.5

Hiçbiri:%17.5

CHP:%16.0

DEM Parti:%5.1

MHP:%4.0

İYİ Parti:%3.6

Yeniden Refah Partisi:%2.4

Diğer:%6.0

Cevap Yok:%11.9

Fikrim Yok:%9.0