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Beşiktaş yangını sonrası 6 gözaltı!

Beşiktaş yangını sonrası 6 gözaltı!

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında meydana gelen yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili olarak, işletme müdürü ve iş yerinin ortakların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

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