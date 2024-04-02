Türkiye'den suikast sonrası İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve İran'a çağrı yapıldı.

Abone ol

İsrail'in, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesindeki Konsolosluk binasına düzenlediği ve 2 tuğgeneralin öldürüldüğü saldırının yankıları sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'daki suikast saldırısını kınadı.

TÜRKİYE'DEN, İRAN VE İSRAİL'E ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.

Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz." denildi.

BM'DEN DE KINAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını kınadı.

Diplomatik ve konsolosluk tesislerinin dokunulmaz olduğunun altını çizen Guterres, aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca diplomatik personelin de korunması gerektiğini kaydetti.

Guterres, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uyma zorunluluğunu hatırlatarak, sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve 1 general dahil olmak üzere 7 kişi öldürülmüştü.