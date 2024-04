CHP Serdivan seçimlerine itiraz etti: 126 sandıkta sonuçlar hatalı

31 Mart seçimlerinde CHP ve AK Parti kıyasıya yarışında ipi az bir farkla AK Parti göğüslemişti. Farkın az olması nedeniyle CHP, 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu tespit edildiğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu’na da müracaatta bulundu.

31 Mart seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Çelik 31 bin 319 oy, seçime tek başına giren CHP ise 29 bin 654 aldı. 109 bin seçmenin olduğu Sakarya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Serdivan'da oy farkının bin 655 olması nedeniyle itirazlar gündeme geldi.

31 Mart 2024 - Serdivan Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bir dizi usulsüzlük iddiası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından resmi bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. CHP yetkilileri, seçim sürecinin çeşitli aşamalarında meydana gelen olaylar hakkında detaylı bilgi vererek, yaşananların demokratik süreçlere olan güveni zedelediğini belirtti.

Seçimlerde, Serdivan ilçesinde kurulan 327 sandıkta yapılan oylama işlemi sonrasında, CHP'nin hukuk sorumluları tarafından yapılan incelemeler sonucu, 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu iddia edildi. Parti, bu hataların seçmen iradesinin doğru yansıtılmamasına yol açtığını öne sürdü.

Basın açıklamasında belirtilen başlıca iddialar arasında, mecburi görevlendirme ile görev alan kişilere “Örnek 142 belgesi” oy kullanılması ve bazı sandıklarda sayım şeffaflığının yitirilmesi gibi konular yer aldı. Ayrıca, geçersiz sayılan oyların sayısının ve bunun nedenlerinin açıklanmaması, sayım sırasında yaşanan şeffaflık eksikliği, hatalı oyların başka partilere yazılması gibi ciddi iddialar da gündeme getirildi.

CHP, özellikle 1106 numaralı seçim sandığındaki 99 adet partilerine ait oy pusulasının Bağımsız Türkiye Partisi'ne yazılması örneğini vererek, yaşananların sadece basit hatalar olmadığını, sistematik bir problem olduğunu savundu. Bu iddiaların ardından, parti ilgili tüm hukuki süreçleri yakından takip edeceğini ve gerekirse seçimlerin tekrarlanması talebinde bulunacağını duyurdu.

İşte CHP'nin basın açıklaması şu şekilde;

"Değerli hemşerilerim sevgili Serdivanlılar,

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Serdivan Belediye Başkanlığı için 327 adet sandıkta oy kullanılmıştır. Tüm sandıkların ıslak imzalı tutanakları, değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından partimize ulaştırılmıştır. Partimizin hukuk sorumluları tarafından yapılan incelemeler sonucunda tam olarak 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu tespit edilmiştir. Bu hatalı sonuçların, siz değerli halkımızın özgür iradeniz ile oy kullanma hakkını ellerinizden almaya çalışılmaktalardır.

Değerli hemşerilerim,

Henüz seçim günü gelmeden usulsüzlükler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sandık kurulu üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmesi kanunen açık ve net olmasına rağmen, birçok sandıkta kamu görevlisi bulundurulmamış, üniversite öğrencilerine dahi sandık kurulu üyeliği tebliğ edilmeye çalışılmıştır. Hatta ve hatta yurt dışına okumaya giden öğrenci arkadaşlarımıza dahi, ailelerinin kapılarına giderek zorla bu görevlendirme evraklarını tebliğ etmeye çalışmışlardır. Maalesef ki, kanuna aykırı şekilde yapılan bu hareket dahi, siz değerli arkadaşlarımın özgür iradesine gölge düşürmektedir.

Seçim yaklaşırken mecburi görevlendirme ile görev alan kişilere “Örnek 142 belgesi” ile oy kullanıdırılmıştır. Bu belge ile Serdivan ilçemizde oy kullanan seçmen sayısı tam olarak 687’dir. Seçimin son zamanlarında bile bu kadar kişinin görevlendirilmesi bizlerde şüphe uyandırmıştır. Bu örnek 142 belgelerinin kimlere verildiğini ve asıl sandıklarında oy karşılıklarının kapalı olup olmadığının tespit etmek için İlçe Seçim Kurulu’na da müracaatta bulunduk.

Değerli Serdivanlılar,

İtiraz etmiş olduğumuz sandıkların hiçbirinde toplam oy kullanan seçmen sayısı, geçerli -geçersiz oy sayısı, hesaba katılmayan oyların zarf sayıları imzaları ile uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hesaba katılmayan oyların sebeplerinin belirtilmediği, tasnif edilip ayrılmadığı, usulsüz bir şekilde oy sayımına dahil edildiği görülmektedir.

Serdivan ilçemizde tam olarak 3549 adet geçersiz sayılan oy pusulası bulunmaktadır. Bazı sandıklarımızda hiçbir açıklama yapılmaksızın onlarca oyu, geçersiz olarak işleme almışlardır. Bazı sandıklarımızda ise sayım zamanında, oylar sayılırken, sayım şeffaflığını yitirmiş ve pusulalar gösterilmeden hızlı bir şekilde bitirilmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi lehine çıkan bazı oyların, ilçe birleştirme tutanağında yer almadığı, hatta ve hatta başka partiler lehine yazıldığı tespit edilmiştir. Örnek verecek olursak, 1106 nolu seçim sandık tutanağında, 99 adet Cumhuriyet Halk Partisi oyu Bağımsız Türkiye Partisi’ne yazılmıştır. Tüm bu şaibeler ile ilgili her türlü hukuki süreci an be an yakından takip etmekteyiz.

Değerli hemşerilerim, her nasıl ki bir önceki İstanbul Belediye seçimlerinde aynı gerekçe ile seçim tekrarlandıysa, aynı şekilde seçim tekrarlanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin zaferi ile sonuçlanacaktır. Tüm bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, aslında 31 Mart 2024 gecesi kazanmış olduğumuz seçimi, her türlü usulsüzlüklere, baskılara, yolsuzluklara rağmen kazandığımızı tescillendireceğiz."