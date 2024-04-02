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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu ligden çekilme ve Süper Kupa maçına çıkmama kararıydı.

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Olağanüstü Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Ali Koç Süper Lig'den şu an için çekilmeme kararı aldıklarını açıkladı. Süper Kupa maçı için ise Genel Kurul yönetime tam yetki verdi. Peki Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Kupa maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe'de mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

  • Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak.

  • Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak.

  • Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

  • Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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