Alanyaspor Gaziantep'te farka koştu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Ahmed Hassan ile 32. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 42'ye yükseltirken Gaziantep FK 31 puanda kaldı.
Gelecek hafta Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak.
Gaziantep FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 3
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk.45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 67 Max Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 76 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 76 Bikel), Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 80 Fatih Aksoy), Richard (Dk. 76 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pione Sisto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 80 Hwang)
Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Aliti, Dk. 89 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)