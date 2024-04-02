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Alanyaspor Gaziantep'te farka koştu

Alanyaspor Gaziantep'te farka koştu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Ahmed Hassan ile 32. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 42'ye yükseltirken Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

Gelecek hafta Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak.

Gaziantep FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 3

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk.45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 67 Max Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 76 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 76 Bikel), Dragus

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 80 Fatih Aksoy), Richard (Dk. 76 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pione Sisto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 80 Hwang)

Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Aliti, Dk. 89 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

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