BIST 8.975
DOLAR 31,99
EURO 34,50
ALTIN 2.342,05
HABER /  DÜNYA

Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi 7.4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi 7.4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 90'den fazla kişi yaralandı. Ada'nın kuzey bölgeleri için dev dalga uyarısında bulundu.

Abone ol

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.
Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Japonya ve Filipinler

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.
Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Mahzen-24" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı
"Mahzen-24" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Midyat'ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi
Midyat'ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi
Kayseri'de hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Kayseri'de hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni çıktı
Otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni çıktı
Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi
Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi
Bayramdan önce 8 bin personel alınacak!
Bayramdan önce 8 bin personel alınacak!
Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde konuşan Acun Ilıcalı futboldaki kaosun sebebini açıkladı
Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde konuşan Acun Ilıcalı futboldaki kaosun sebebini açıkladı
ABD’de çöken köprüyü temizleyen çalışma gemileri için geçici kanal açıldı
ABD’de çöken köprüyü temizleyen çalışma gemileri için geçici kanal açıldı
Türkiye, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu
Türkiye, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu
Erdoğan telefonla o ismi aradı teselli etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Erdoğan telefonla o ismi aradı teselli etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz