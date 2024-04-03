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Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.

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