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Gazze'deki ATM'lerin çoğunun hizmet dışı kaldı

Gazze'deki ATM'lerin çoğunun hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle bankacılık operasyonlarının kesintiye uğramasından dolayı nakit likidite krizi yaşanıyor.

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İsrail saldırıları sonucu birçok banka binası yıkılırken bombardımanlar, elektrik kesintileri ve güvenlik endişeleri nedeniyle sağlam kalan banka şubelerinin de açılması imkansız hale getirdi. Refah kentindeki ATM'lerin çoğunun hizmet dışı kalmasıyla nakit sıkıntısı daha da arttı. Gazzeliler ATM'lerde oluşan sıkıntıları şöyle anlattı: '' 2 aydan beri maaşlarımızı alamıyoruz, İsrail Gazze Şeridi'ne nakit para girişini engelledi''. Bir diğer Gazzeli ise şöyle devam etti: ''biz her gün ölüyoruz. İsrail artık okul, cami ve bankları fark etmeksizin vuruyor. Gördüğünüz gibi Gazze'deki bankaların %80'i vuruldu''.

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