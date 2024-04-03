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RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Üç maçlık galibiyet serisi MKE Ankaragücü yenilgisiyle sona eren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonunda 42 puana sahip.Son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ise 46 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş sahasında 1-0 kazanmıştı.

Deniz Türüç cezalı

​​​​​​​RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek.İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 5 futbolcu yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Pendikspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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