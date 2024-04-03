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Türkiye Maarif Vakfı, Tunus’ta iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus’ta iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Tunus’ta iftar programı düzenlendi.

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Başkent Tunus’taki iftara Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, TMV Tunus Ülke Temsilcisi Ali Arıkmert, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Tunuslu yetkililer ve veliler ile birçok davetli katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Demircan, “Ramazan ayının bize öğrettiği insanın kendi nefsiyle bedeni arasındaki mücadeledir. İçindeki iyilikler, bedenin azgınlıklarına tahakküm kurabiliyor mu? Ruh ve beden arasındaki mücadele ile iyi ve kötünün mücadelesi insanın içinde başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

“İftarda hazırlanan yemeklerin sunumuna biz sofra kurmak deriz, sofra ile masa arasındaki fark, sofrada zengin, fakir, yaşlı, genç herkes olur, dertler olur, onların çözümü de olur. Sofrada her şey bölüşülür, bu bölüşme insanlara mutluluk ve huzur getirir.”

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Arkan da Tunus ile kadim dostluklarının Maarif Okulları vasıtasıyla sürmesini temenni ederek, hedeflerinin tüm insanlığa faydalı ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.

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