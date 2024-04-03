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Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, sınavla 25 rekabet uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Kurum, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

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