BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi: Biz bu yerel seçimlere oy hesabıyla girmedik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu yerel seçimlere oy hesabıyla girmedik. Yoksa her yerde aday çıkarırdık ve maksimum oyumuzu almaya çalışırdık. Fakat biz bir yerel seçim olduğu bilinciyle ve özellikle de Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olduğumuz için, Cumhur İttifakı'na da kaybettirmeme adına sadece 370 yerde aday gösterdik." dedi.

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Seçim sonuçlarının ülkeye, millete, devlete ve terörle arasına mesafe koyan siyasi parti ile adaylara hayırlı olmasını niyaz ettiğini belirten Destici, yarın Ankara'da başkanlık divanı toplantısı yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi.

Parti olarak Cumhur İttifakı hassasiyetlerinden dolayı büyükşehirler başta olmak üzere pek çok il ve ilçede aday göstermediklerini hatırlatan Destici, "Buna ilaveten yine Doğu ve Güneydoğu'da özellikle PKK'nın siyasi uzantısı partinin kazanma ihtimali olan yerlerde de yine terörle mücadeledeki hassasiyetimizle aday göstermedik." ifadesini kullandı.

Destici, 1400 seçim çevresinin 370'inde aday gösterdiklerini dile getirerek, Sivas ile 17 ilçe ve 9 belde belediyesini kazandıklarını anımsattı.

Bazı yerlerde itiraz süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Destici, itirazların partisinin lehine sonuçlanmasını ümit ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bu yerel seçimlere oy hesabıyla girmedik. Yoksa her yerde aday çıkarırdık ve maksimum oyumuzu almaya çalışırdık. Fakat biz bir yerel seçim olduğu bilinciyle ve özellikle de Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olduğumuz için Cumhur İttifakı'na da kaybettirmemek adına sadece 370 yerde aday gösterdik. Sonuçların, Büyük Birlik Partisi açısından değerlendirilirken bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"DEM Parti açıktan PKK'nın siyasi partisi"

Terörle mücadelenin topyekun şekilde yapılması gerektiğini belirten Destici, "DEM Parti açıktan PKK'nın siyasi partisi. Zaten bunu gizlemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti'nin İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde CHP ile işbirliği yaptığını öne süren Destici, seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyların bir kısmının DEM Parti, TİP ve İYİ Parti'nin oyları olduğunu dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulunun, DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin yaptığı incelemelerde, memnu hakların iadesini alamadığı için adaylığının geçerli olmadığını kendisine bildirdiklerini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bildirmiş olmalarına rağmen şu anda vatandaşlarımızı sokağa çağırıyorlar. Vatandaşlarımız buna uymayacaktır. Terör örgütünün partisinin sempatizanlarını çağırıyorlar. Geçmişte bu hadiselerin benzerini Türkiye yaşadı. 6-7 Ekim olaylarını, Diyarbakır'da yaşananları hiç kimse unutmasın. 40'a yakın insanımızı kaybettik. 2'si polis. Yasin Börü'yü kimse unutmasın. Şimdi benzer hadiseler yaşanırsa yine bunun altında kalırlar. Bu çağrıyı yapanlar, bunun bedelini öderler. Bu çağrıya uyanlar da kendi nasiplerini alırlar."