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Servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı!

Servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisle askeri personel servisinin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

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Askeri personel idaresindeki 59 ABN 674 plakalı minibüsle tekstil işçilerini taşıyan Hikmet Avcı yönetimindeki 59 S 1747 plakalı minibüs, Ulaş Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada 5'i askeri personel, 11'i fabrika işçisi 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ergene-Edirne kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

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