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AK Parti'de kabine revizyonu kulisi! Kabineye girmesi beklenen isimler

AK Parti'de kabine revizyonu kulisi! Kabineye girmesi beklenen isimler

Seçim yenilgisinin ardından AK Parti'de kabine revizyonu beklentisi oluştu. Yazar Deniz Zeyrek, kabineye seçilmesi beklenen isimleri yazdı.

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Yerel seçimlerde AK Parti hüsrana uğradı ilk kez CHP'nin gerisinde kaldı. Seçim yenilgisinin ardından AK Parti'de oyların neden kaybedildiğine dair analizler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısı sonrası "şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz." sözleri kabine revizyonunu işareti olarak görüldü.

Kulislerde konuşulan isimler 

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Erdoğan ne yapacak?" başlıklı yazısında AK Parti kulislerinde kabineye girmesi beklenen olası isimleri aktardı:

Bu çerçevede Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ekonomi yönetiminde kalacak. Bir ihtimal, Cevdet Yılmaz’ın yanına ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Hulusi Akar gelebilir.

Buna kabinede ve parti yönetiminde yapılacak değişiklikler eklenebilir. Aralarında popüler isimlerin de yer aldığı altı bakan topun ağzında. Yeni bakanlar AK Parti’den ve siyasi kökenli isimlerden seçilebilir.

AK Parti MYK’sından da Ali İhsan Yılmaz, Erkan Akdemir, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan Kaya, Yusuf Ziya Yılmaz, Nihat Zeybekçi ve Hayati Yazıcı gibi önemli isimler gidebilir. (Bakanlık ve MYK üyeliği bekleyen isimler şimdiden kulis yapmaya başladı.)

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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