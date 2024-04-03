THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.

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Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de iddialı olduğu son iki haftada kritik maçlar oynanacak. İki Türk ekibinden play-off'a doğrudan girmek isteyen Fenerbahçe Beko ile play-in'e kalmak için mücadele eden Anadolu Efes, 5 Nisan Cuma günü İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek.

Toplam 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanan normal sezonda bu dönem yeni bir play-off formatına geçildi. NBA'den örnek alınarak uygulanan yeni sistemde sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'a kalıyor. Normal sezonda 7 ila 10. sıradaki takımlar ise play-in oynayacak.

Sezonu 7. ve 8. sırada bitiren takımlar tek maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak. Maçı kazanan takım play-off'a kalacak. Kaybeden ise sezonu 9 ve 10. sırada bitiren takımlar arasında oynayacak maçı kazanan ekiple play-off'un son biletini almak için sahaya çıkacak.

Son iki haftaya girilirken Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes ise 10'uncu sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'ya bir galibiyet yetecek

Fenerbahçe Beko, doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaja sahip.

Sarı-lacivertli takım, bu hafta sahasında Anadolu Efes'le, gelecek hafta ise deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Bu iki maçta alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'yu doğrudan play-off'a taşıyacak.

Anadolu Efes'le 5 Mart Cuma günü karşılaşacak Fenerbahçe Beko, bu maçtan önce de play-off'u garantileyebilir. İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Barcelona'ya kaybetmesi durumunda, sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe, play-off'a doğrudan katılamazsa, play-in yoluyla son 8 takım arasına kalmaya çalışacak.

Doğrudan play-off için 5 bilete 6 aday

Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 5 bileti almak için son 2 haftada 6 takımın şansı bulunuyor.

Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid, play-off etabında yer alacak. Real Madrid, Final Four'a kalabilmek için de play-in'den gelecek bir takımla play-off'ta karşılaşacak.

Diğer 5 bilete ise Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Maccabi Playtika talip.

Bu hafta Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos rakiplerini yenmeleri durumunda ilk 6'yı garantileyecek ve doğrudan play-off'a kalacak. Bu durumda Maccabi Playtika ise 7. sıradan play-in'e girecek.

Play-in'in son 2 biletine 7 aday var

Bu sezon ilk kez oynanacak play-in için 7 takım kıyasıya mücadele veriyor.

İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, play-in'i garantiledi. İtalyan ekibi 8. sıradaki pozisyonunu koruyarak play-off yarışında avantaj yakalamaya çalışacak.

Diğer son iki bilet için ise 7 aday var. Şu an 9. sıradaki Baskonia ile 10. sıradaki Anadolu Efes, kalan maçlarını kazanmaları durumunda play-in biletini alacak.

Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ve içeride Kızılyıldız'la karşılaşacak. Baskonia ise deplasmanlarda Real Madrid ve Virtus Segafredo Bologna'yla iki zorlu maça çıkacak. Baskonia bu iki maçtan birini kazanırsa play-in'e kalacak. Anadolu Efes'e ise bir galibiyet yetmeyebilir.

Anadolu Efes'i bir galibiyet arkadan Zalgiris, EA7 Emporio Armani, Partizan, Valencia ile iki galibiyet arkada yer alan Bayern Münih takip ediyor.

Son iki haftada alınacak sonuçlara göre 5 takım aynı puana sahip olabilir. Bu durumda 5'li averaj sistemi devreye girecek.

Ligde son 3 sıradaki Kızılyıldız, LDLC ASVEL ve Alba Berlin'in ise bir iddiası bulunmuyor.

Saha ve seyirci avantajı için büyük çekişme

Fenerbahçe Beko'nun da aralarında bulunduğu 5 takım, play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde edebilmek için büyük bir mücadele içine girdi.

Liderliği garantileyen Real Madrid dışında ilk 4 sıradaki 3 bilet için Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos çekişiyor. Panathinaikos AKTOR, Monaco ve Barcelona 21'er, Fenerbahçe Beko, Olympiakos ise 20'şer galibiyette bulunuyor.

Obradovic yıllar sonra play-off dışında kalabilir

THY Avrupa Ligi'nin en çok kazananı ve efsane ismi Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, 10 yıl sonra Avrupa Ligi'nde yer aldığı bir sezonda play-off dışında kalabilir.

Son olarak 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yle Top 16 grubunu geçemeyen Obradovic, daha sonra yer aldığı ve pandemi sürecinde tamamlanamayan dönem dışındaki 5 sezonda da çalıştırdığı takımları play-off etabına taşımayı başardı.

Son iki haftaya play-in iddiasıyla giren Partizan, 13. sırada bulunuyor. Sırp ekibi son iki maçında Alba Berlin ve Valencia'yla karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final Berlin'de

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Ligde 12 Nisan'da sona erecek normal sezonun ardından tek maçlı play-in müsabakaları 16 ve 19 Nisan'da oynanacak. Ligde üç galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı play-off'lar da 23 Nisan-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final ise 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Maç programları ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde son 2 haftanın maç programı ve puan durumu şöyle:

33. Hafta:

Yarın:

20.00 Kızılyıldız-Olympiakos

20.00 Monaco-Zalgiris

21.30 Barcelona-Maccabi Playtika

21.30 Alba Berlin-Partizan

21.45 Valencia-LDLC ASVEL

5 Nisan Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

21.30 Real Madrid-Baskonia

21.30 Bayern Münih-Panathinaikos AKTOR

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Segafredo Bologna

34. Hafta:

11 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris-Real Madrid

20.00 Monaco-Bayern Münih

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız

21.05 Maccabi Playtika-EA7 Emporio Armani Milan

12 Nisan Cuma:

21.15 Olympiakos-Fenerbahçe Beko

21.30 Partizan-Valencia

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Baskonia

22.00 LDLC Valencia-Barcelona