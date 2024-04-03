BIST 8.955
DOLAR 31,95
EURO 34,45
ALTIN 2.333,25
HABER /  SPOR

Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor

Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK son oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.

Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Son 6 lig maçında sadece 4 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep FK, ligin 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!
İklim değişikliği ve yükselen sıcaklıklar hastalık riskini artırıyor!
İklim değişikliği ve yükselen sıcaklıklar hastalık riskini artırıyor!
THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta
THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta
Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
Servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı!
Servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı!
Antalyalı çiftçilere son 18 yılda 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendi!
Antalyalı çiftçilere son 18 yılda 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
Gaziantep'in spor lisesi Türkiye'yi Çin'de temsil edecek!
Gaziantep'in spor lisesi Türkiye'yi Çin'de temsil edecek!
Kilis'teki PKK operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Kilis'teki PKK operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu
Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu
Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD depremi büyüklüğünü açıkladı
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD depremi büyüklüğünü açıkladı