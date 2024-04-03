BIST 8.955
DOLAR 31,95
EURO 34,45
ALTIN 2.333,25
HABER /  MEDYA

Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?

Türkiye 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri yapıldı ve sonuçlar ilan edildi. Eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, yüzde 49'la CHP'nin kazandığı Adıyaman'a ilişkin şikayette bulundu.

Abone ol

Metiner, "'Küçük olsun benim olsun!' anlayışıyla kendi krallığını tesis edenler AK Parti’ye Adıyaman’da kaybettirdiler." dedi.

Muğla ve Adıyaman başta olmak üzere 31 Mart yerel seçimlerine dair yorumlarını paylaşan Mehmet Metiner, Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Nisan ayı kira artış oranlarını TÜİK açıkladı, kira artış oranı ne kadar oldu?
Nisan ayı kira artış oranlarını TÜİK açıkladı, kira artış oranı ne kadar oldu?
Kilis’te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
Kilis’te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili açıklama
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili açıklama
Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor
Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!
İklim değişikliği ve yükselen sıcaklıklar hastalık riskini artırıyor!
İklim değişikliği ve yükselen sıcaklıklar hastalık riskini artırıyor!
THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta
THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta