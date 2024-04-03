Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?

Türkiye 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri yapıldı ve sonuçlar ilan edildi. Eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, yüzde 49'la CHP'nin kazandığı Adıyaman'a ilişkin şikayette bulundu.

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Metiner, "'Küçük olsun benim olsun!' anlayışıyla kendi krallığını tesis edenler AK Parti’ye Adıyaman’da kaybettirdiler." dedi.

Muğla ve Adıyaman başta olmak üzere 31 Mart yerel seçimlerine dair yorumlarını paylaşan Mehmet Metiner, Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.