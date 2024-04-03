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Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir konteynerde Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı alanda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Aramada bir konteynerin içerisinde Nepal uyruklu 3'ü kadın 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Konteynerde su, yiyecek ile yere serilmiş çuval ve kilimlerin olduğu görüldü.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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