Nisan ayı kira artış oranlarını TÜİK açıkladı, kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Nisan ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, nisan ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?



KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.



NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.



İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 57,50 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 57,50 olarak uygulayacak.



NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin TL



12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI



Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50

Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL