Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili açıklama

Fenerbahçe yönetimine Super Kupa Finali için maça çıkmamak veya 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma yetkisinin verilmesi yankı uyandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu yöndeki soruya "Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. Biz en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız." yanıtını verdi.

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Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna 4 madde için yetki verildi.

Başkan Ali Koç "Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz" dedi.

Yetki verilen maddeler arasında "Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak." yer aldı.

Fenerbahçe'nin ortaya çıkardığı bu seçenek Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a soruldu.

RAMS Park'ta yapılan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin maça 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimalinin olduğunun söylenmesi üzerine Buruk, "Bu bizim sorunumuz değil. Mesela Alanyaspor maçına rakibimiz hangi kadro ile çıkacak diye bakmıyoruz. Gidip normal kadromuzla belirlenen tarihte ve saatte maçımıza çıkacağız. Şanlıurfa halkı da merakla iki büyük takımı bekliyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Rakibimiz ister çıkar ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur ama bununla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe yönetimine 4 madde için yetki verilmişti

Olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu, şu maddeler için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı:

-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

-Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.